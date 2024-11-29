28-летний житель Юрьев-Польского района нашел банковскую карту коллеги в раздевалке на работе. Мужчины вместе трудятся в одном из сельскохозяйственных предприятий района. Рядом с картой

28-летний житель Юрьев-Польского района нашел банковскую карту коллеги в раздевалке на работе. Мужчины вместе трудятся в одном из сельскохозяйственных предприятий района. Рядом с картой лежал и телефон. Обвиняемый – заядлый игрок в онлайн-игры. Мужчина соблазнился возможностью потратить чужие деньги. Он решил купить игровую валюту. Из пресс-релиза прокуратуры области С этой целью он сфотографировал оборотную сторону