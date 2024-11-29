28-летний житель Юрьев-Польского района нашел банковскую карту коллеги в раздевалке на работе. Мужчины вместе трудятся в одном из сельскохозяйственных предприятий района. Рядом с картой
<a href="https://33live.ru/novosti/29-11-2024-zhitel-yurev-polskogo-rajona-poxitil-u-kollegi-dengi-s-karty-chtoby-kupit-zoloto-v-onlajn-igre.html" target="_blank">Житель Юрьев-Польского района похитил у коллеги деньги с карты, чтобы купить золото в онлайн-игре</a> - 28-летний житель Юрьев-Польского района нашел банковскую карту коллеги в раздевалке на работе. Мужчины вместе трудятся в одном из сельскохозяйственных предприятий района. Рядом с картой
[url=https://33live.ru/novosti/29-11-2024-zhitel-yurev-polskogo-rajona-poxitil-u-kollegi-dengi-s-karty-chtoby-kupit-zoloto-v-onlajn-igre.html]Житель Юрьев-Польского района похитил у коллеги деньги с карты, чтобы купить золото в онлайн-игре[/url] - 28-летний житель Юрьев-Польского района нашел банковскую карту коллеги в раздевалке на работе. Мужчины вместе трудятся в одном из сельскохозяйственных предприятий района. Рядом с картой