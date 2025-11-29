Сегодня ранним утром в многоквартирном доме № 13 по улице Грибоедова в Коврове загорелась квартира. Сообщение поступило сотрудникам МЧС в 04.52. Тушить пожар приехали 17 огнеборцев на 6 единицах

Сегодня ранним утром в многоквартирном доме № 13 по улице Грибоедова в Коврове загорелась квартира. Сообщение поступило сотрудникам МЧС в 04.52. Тушить пожар приехали 17 огнеборцев на 6 единицах спецтехники. На пожаре спасли четверых человек. Из них трое пострадали: двое детей и взрослый. Из дома было эвакуировано 15 человек. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото