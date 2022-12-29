Больше 100 вынесенных представлений и 70 административных дел. Таковы результаты проверки прокуратурой качества уборки снега во Владимире на совещании в областной прокуратуре. Там

Больше 100 вынесенных представлений и 70 административных дел. Таковы результаты проверки прокуратурой качества уборки снега во Владимире на совещании в областной прокуратуре. Там обсуждались проблемы в сферах очистки улиц от снега и наледи. Как отметил Алексей Грошенков, многочисленные нарушения выявлены в работе органов местного самоуправления и муниципальных служб. Среди оштрафованных оказался и заместитель главы Владимира.