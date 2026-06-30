Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин и депутаты Горсовета посетили физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ), расположенный возле владимирского лицея №17.

Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин и депутаты Горсовета посетили физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ), расположенный возле владимирского лицея №17. Об этом парламентарий рассказал на своей в соцсети.Народные избранники оценили востребованность и сохранность спортивного объекта, открытого в 2025 году.ФОКОТ включает в себя современное футбольное поле и теннисный корт с искусственным покрытием, волейбольную и баскетбольную площадки, беговые дорожки. Также здесь стоят уличные тренажёры. На строительство и оснащение комплекса было потрачено порядка 44,5 млн рублей.Как отметила директор лицея Анастасия Львова, на территории ФОКОТа всегда многолюдно. Владимирцы занимаются здесь с утра и до позднего вечера. Кроме того, здесь проходят уроки физкультуры для учеников образовательного учреждения.Горожане бережно относятся к новому комплексу. ФОКОТ ежедневно посещают десятки людей, однако спортивный объект сохранил свой первоначальный вид.«Благодаря нашей городской команде во Владимире успешно идёт реализация проектов народной программы «Формирование комфортной городской среды», «Спорт – норма жизни» и других! Работаем дальше!» — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Читайте самые интересные и оперативные новости в наших соцсетях: