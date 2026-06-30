За неделю зафиксировано 3 638 обращений.

На последней неделе июня заболеваемость респираторными инфекциями в регионе выросла всего на 0,4%. За медицинской помощью обратились 3638 человек, из которых 1041 — жители Владимира. Небольшой подъем числа заболевших отмечен среди детей в возрасте от 3 до 14 лет.Лабораторные тесты подтвердили циркуляцию вирусов негриппозной природы, таких как риновирусы и парагрипп. Заболеваемость ковидом также минимальна: за неделю в областном центре зафиксирован всего один случай.Специалисты советуют чаще мыть руки, проветривать помещения и избегать самолечения. При появлении первых признаков простуды необходимо сразу обратиться к врачу. Соблюдение правил гигиены и своевременная вакцинация остаются самыми эффективными способами защиты здоровья.