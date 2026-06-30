Дорожные службы уже снимают старое покрытие, готовясь к укладке нового асфальта.

Скоро дорожная сеть центральной части Мурома станет значительно комфортнее для автомобилистов. Дорожные службы уже начали масштабные работы по обновлению полотна на улице Воровского. Ремонт проводится на участке между улицами Артема и Свердлова.На первом этапе специалисты приступили к фрезерованию и снятию остатков изношенного асфальта. Сразу после подготовки основания на объекте начнется укладка нового дорожного покрытия.Администрация округа обращается к жителям и водителям с просьбой не парковать личный транспорт вдоль бордюров на время проведения ремонта. Также горожан просят соблюдать предельную внимательность и следовать установленным временным знакам при движении по данному участку.