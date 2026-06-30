Губернатор провел выездное заседание правительства в Юрьев-Польском округе.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Юрьев-Польский муниципальный округ. Глава региона встретился с местными жителями и провел выездное заседание областного правительства, обсудив с руководителем территории Сергеем Блиновым и профильными министрами планы дальнейшего развития района.Особый акцент в ходе визита был сделан на благоустройстве территорий. Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и областной программе «Благодвор» сейчас активно преображаются площадь на улице Горького, а также двор около дома №24. Местные жители положительно оценивают происходящие перемены, и руководство региона намерено планомерно продолжать эту деятельность.Несмотря на то, что экономика муниципалитета традиционно ориентирована на сельское хозяйство, местные агропредприятия демонстрируют уверенный рост. Тем не менее для дальнейшего развития району требуются новые индустриальные площадки под средние и крупные производства, что позволит организовать дополнительные рабочие места и увеличить поступления в местный бюджет.Важной точкой визита стала текстильная фабрика «Авангард» — перспективное предприятие с большим потенциалом. Министерство экономического развития области получило поручение наладить партнерство производства с популярными интернет-магазинами, а также с крупным холдингом. Такое сотрудничество поможет нарастить объемы выпуска продукции и поднять уровень оплаты труда работников.Грядущее 875-летие Юрьева-Польского и 60-летний юбилей маршрута «Золотое кольцо» в 2027 году станут мощным стимулом для притока путешественников. Сейчас критически важно подготовить дорожную сеть, провести реставрацию исторических памятников и благоустроить новые зоны отдыха как для туристов, так и для самих горожан.Юрьев-Польский район обладает колоссальным культурным и экономическим потенциалом. Областные власти продолжат планомерную работу по развитию ЖКХ, дорожной сети, обновлению социальных объектов и преображению населенных пунктов, чтобы сделать жизнь местных семей максимально комфортной.