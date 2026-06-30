Форум регионов стал для Владимирской области площадкой для продвижения продукции и развития торговых связей.

25–26 июня в Минске прошел XIII форум регионов Беларуси и России. Владимирскую область на площадке представляли заместитель губернатора Денис Синявский, вице‑президент Торгово‑промышленной палаты Дмитрий Кузин и предприятия, работавшие на коллективном стенде региона.Участие в форуме позволило владимирским компаниям показать продукцию широкой аудитории, провести деловые переговоры и наладить контакты с белорусскими партнерами. На коллективном стенде предприятия провели презентации и обменялись предложениями о сотрудничестве.Для региона такие мероприятия важны как инструмент развития промышленной кооперации и торговли, а также как площадка для укрепления межрегиональных связей и поиска новых направлений сотрудничества.