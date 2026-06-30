Губернатор региона расширил социальные гарантии для граждан, состоящих в мобилизационном людском резерве.

Соответствующий указ №103 от 29 июня 2026 года был размещён на портале правовой информации.Теперь детей резервистов, включая пасынков и падчериц, будут зачислять в подведомственные областному Минобразования школы и детские сады без очереди. Также им дали право на первоочередной перевод в учебные заведения, расположенные ближе к месту проживания.Помимо этого, учеников с 1-го по 6-й классы из таких семей обязаны принимать в группы продлённого дня в приоритетном порядке. С родителей при этом полностью снимут плату за присмотр и уход за ребёнком в государственных образовательных учреждениях.Отдельно документом гарантировано бесплатное двухразовое горячее питание для школьников с первого по одиннадцатый класс. Ещё одной мерой поддержки стало право резервистов и членов их семей на получение психологической помощи на безвозмездной основе.Действие новых преференций распространяется как на самих военнослужащих резерва, так и на их супругов, родителей и детей.