В округе обновляют дороги, мосты, создают новые туристические маршруты, а также готовят к открытию глэмпинги и музеи.

В Юрьеве-Польском прошло заседание оргкомитета, посвященное подготовке к празднованию 875-летия города и 60-летию туристического маршрута «Золотое кольцо». Интерес путешественников к району стабильно растет: за первые 5 месяцев этого года его посетили более 18 тысяч человек, что на 10% больше прошлогодних показателей.Главной целью развития территории на ближайшие 6 лет определен рост туристического потока до 200 тысяч человек ежегодно. Для достижения этого результата администрация региона и местный бизнес планируют провести масштабную модернизацию городской среды и сферы гостеприимства.В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и областной программы «Благодвор» в городе активно обновляют дороги. Со следующего года начнется поэтапная реконструкция трех мостов, первым из которых отремонтируют мост на улице Богомолова. Кроме того, на въезде со стороны Владимира обустроят современное уличное освещение.В районе открылся новый Туристический информационный центр, а в Михаило-Архангельском монастыре проводятся противоаварийные работы. Музейное пространство города расширится: усадьба Голицыных в селе Сима станет филиалом местного историко-краеведческого музея, приняв экспозицию в честь Багратиона. Исторические Торговые ряды реконструируют под творческие мастерские и выставочные залы.Для гостей разрабатывают новые форматы досуга: проектируется веломаршрут до Суздаля, подбирается площадка под автокемпинг, а совместно с РЖД готовится запуск экскурсионных ретропоездов из столицы. Под нужды туризма передадут и уникальные исторические объекты в центре города. Спасатели освободят здание старинной конюшни и переедут в новое депо, а на месте отдела полиции внутри земляных валов планируют открыть многофункциональный музейно-гостиничный центр.