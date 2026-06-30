Военнослужащие направлены на медицинскую реабилитацию.

В ходе недавнего обмена пленными между Россией и Украиной на Родину вернулись двое бойцов из Владимирской области.Александр, житель Коврова, был освобожден 26 июня. Дмитрий из Собинского округа вернулся в Россию чуть раньше — в начале текущего месяца.Выражаем благодарность Министерству обороны и уполномоченным по правам человека за организацию этого обмена. Все бойцы сейчас пройдут необходимую реабилитацию. На Родине их очень ждали родные и близкие.