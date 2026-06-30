На конкурс подали свыше 400 заявок от исполнителей из России и Беларуси.

В Вязниковском районе при поддержке областного правительства и местной администрации состоялся фестиваль авторской песни «Русский характер». Форум объединил авторов и исполнителей из более чем 20 регионов России.В программу фестиваля вошли концерты известных бардов, выступления молодежи, встречи в творческих мастерских и конкурсы поэзии и авторской песни. На конкурсный отбор поступило свыше четырехсот заявок от исполнителей из России и Беларуси; для желающих выступить вне программы работал «свободный микрофон».Важной особенностью нынешнего года стала специальная номинация «Быть воином — жить вечно» для участников и ветеранов СВО и боевых действий. Это позволило подчеркнуть патриотическую направленность мероприятия и поддержать защитников Отечества.Обладательницей Гран‑при и денежной премии в размере 100 тысяч рублей стала автор и исполнительница песен из Твери Татьяна Винокурова. Организаторы поздравили победительницу и поблагодарили всех участников за душевную музыку и верность традициям.