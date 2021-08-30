Спрос на недвижимость существенно вырос на фоне пандемии коронавируса и не снижается до сих пор.

Спрос на недвижимость существенно вырос на фоне пандемии коронавируса и не снижается до сих пор.Рост цен на жильё в России в ближайшее время продолжится с новой силой. Таким мнением в беседе с журналистами поделились несколько риелторов, отметив, что речь идёт как о продаже, так и о сдаче квартир в аренду.Член совета Московской ассоциации риелторов Сергей Жидаев заявил, что новый скачок цен следует ожидать уже осенью. Жидаев пояснил, что это связано с приближением к концу сезона отпусков и началом нового учебного года, а также с подорожанием недвижимости в этот период в целом, сообщаетРиелтор Олег Свиридов, в свою очередь, отметил, что рост цен на жильё уже начался, но будет наиболее ощутим осенью в крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург и других "миллионниках", поскольку туда съезжаются студенты со всей страны. Кроме того, если во время пандемии многие учились дистанционно, то теперь большинство из них возвращаются к очной форме обучения. Свиридов обратил внимание, что подорожает не только цены на покупку квартир, но и на сдачу: для многих россиян приобретение жилья станет не по карману, в результате чего они будут искать возможность арендовать недвижимость совместно с другими людьми, пишетПри этом специалист считает, что последующего снижения цен ожидать не стоит, поскольку прежде такого никогда не наблюдалось.