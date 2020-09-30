Энергетики планируют завершить ремонт на улице Чайковского к 19 октября

Ещё одну зиму теплотрасса бы не пережила! Во Владимире продолжается активная реконструкция тепловых сетей перед отопительным сезоном. Идут работы на улице Чайковского. Когда включат тепло и откроют дорогу расскажет Любовь Истратова.Владимирский филиал "Т Плюс" запускает тепло в жилые дома. Отопительный сезон начался с Восточного района. Это улицы Комиссарова, Егорова, Растопчина... Дальше - до 3-го октября, поэтапно, все по графику. Важно не перегрузить оборудование.Эдуард Будыкин заместитель технического директора "Владимирских тепловых сетей": "Здесь включается 2-го октября. А теплоснабжение жителей на время проведения этих ремонтных работ осуществляется по временному шунтирующему трубопроводу. Как только будут выполнены все монтажные работы, будет произведено кратковременное отключение в течение одного рабочего дня. И соответственно, потом жители будут получать тепло и горячую по штатной схеме."Несмотря на временные неудобства, жители относятся к ремонту с пониманием. Ведь город готовится к зиме.Ирина Капустина, жительница г. Владимир: "Хорошо работают, быстро, красиво. Красивая техника, рабочие, все серьезно. Все достойно. Радостно, что город преображается... Не сомневаюсь, что будет лучше. Потому что город все время лучше и лучше. И не мешает, а если мешает, то потерпим."Терпеть осталось чуть больше двух недель. Работы обещают завершить к 19 октября. Перекрытие дорожного движения - необходимость, утверждают энергетики. Под дорогой проходит больше четырёхсот метров аварийных труб. Около половины из них уже поменяли. Эти теплосети проложили ещё в начале 70-х. Новые трубы должны прослужить примерно столько же.Эдуард Будыкин заместитель технического директора "Владимирских тепловых сетей": Минимум 25 лет, а так изначально срок служб таких трубопроводов, которые сейчас используются, это 40 лет."Сама теплотрасса останется на прежнем месте. Вокруг слишком много коммуникаций других организаций, которые не позволяют ее перенести. Новые трубы - современнее. Они оснащены теплоизоляцией, а их состояние будет мониториться дистанционно.Любовь Истратова, Александр Голубев"Вести-Владимир"