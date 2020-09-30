Энергетики планируют завершить ремонт на улице Чайковского к 19 октября
Ещё одну зиму теплотрасса бы не пережила! Во Владимире продолжается активная реконструкция тепловых сетей перед отопительным сезоном. Идут работы на улице Чайковского. Когда включат тепло и откроют дорогу расскажет Любовь Истратова.
Владимирский филиал "Т Плюс" запускает тепло в жилые дома. Отопительный сезон начался с Восточного района. Это улицы Комиссарова, Егорова, Растопчина... Дальше - до 3-го октября, поэтапно, все по графику. Важно не перегрузить оборудование.
Эдуард Будыкин заместитель технического директора "Владимирских тепловых сетей": "Здесь включается 2-го октября. А теплоснабжение жителей на время проведения этих ремонтных работ осуществляется по временному шунтирующему трубопроводу. Как только будут выполнены все монтажные работы, будет произведено кратковременное отключение в течение одного рабочего дня. И соответственно, потом жители будут получать тепло и горячую по штатной схеме."
Несмотря на временные неудобства, жители относятся к ремонту с пониманием. Ведь город готовится к зиме.
Ирина Капустина, жительница г. Владимир: "Хорошо работают, быстро, красиво. Красивая техника, рабочие, все серьезно. Все достойно. Радостно, что город преображается... Не сомневаюсь, что будет лучше. Потому что город все время лучше и лучше. И не мешает, а если мешает, то потерпим."
Терпеть осталось чуть больше двух недель. Работы обещают завершить к 19 октября. Перекрытие дорожного движения - необходимость, утверждают энергетики. Под дорогой проходит больше четырёхсот метров аварийных труб. Около половины из них уже поменяли. Эти теплосети проложили ещё в начале 70-х. Новые трубы должны прослужить примерно столько же.
Эдуард Будыкин заместитель технического директора "Владимирских тепловых сетей": Минимум 25 лет, а так изначально срок служб таких трубопроводов, которые сейчас используются, это 40 лет."
Сама теплотрасса останется на прежнем месте. Вокруг слишком много коммуникаций других организаций, которые не позволяют ее перенести. Новые трубы - современнее. Они оснащены теплоизоляцией, а их состояние будет мониториться дистанционно.
Любовь Истратова, Александр Голубев
"Вести-Владимир"