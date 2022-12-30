По предварительной информации, причиной стала неосторожность при курении.

Как нам сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, 29 декабря в селе Есиплево горел частный дом. С огнем боролось 14 спасателей на 4 единицах спецтехники. К тому моменту, когда пожарные прибыли на место ЧП, дом уже весь был объят пламенем. В итоге площадь пожара составила 100 квадратов.Когда с огнем справились и приступили к разбору завалов, на пепелище нашли тела двоих – 45-летнего мужчины и 71-летней женщины.По предварительной информации, причиной стала неосторожность при курении.Сейчас по факту трагедии проводится проверка и устанавливаются все детали произошедшего.