Во Владимирской области прошел финал областного конкурса красоты Юные Мисс и Мистер Владимирская...

Во Владимирской области прошел финал областного конкурса красоты "Юные Мисс и Мистер Владимирская земля 2024"Кто стал победителем? Расскажет Полина Лаптева.Полина Лаптева, корреспондент:- В холле эко-отеля Велес собираются гости, чтобы увидеть долгожданный финал. Юные мисс и мистер Владимирская земля 2024 - ежегодный областной детский конкурс красоты, моды и талантов.До финального шоу остались считанные минуты. Ребята в предвкушении звездного часа. Каждый из них приехал со своей группой поддержки.Вот они - юные таланты на большой сцене. Каждый индивидуален и уникален.Конкурс "Юные Мисс и Мистер" дает возможность всем ребятам из Владимирской области заявить о себе, о своих творческие способностях и талантах.Виктория Селеметова, директор областных конкурсов красоты "Мисс и Миссис Владимирская земля":- Мы даем возможность каждому ребенку проявить себя, показать себя, умению держаться на сцене. Раскрыть себя, познакомиться с другими участниками. Получить новые возможности, впечатления, эмоции. У каждого ребенка Владимирской области есть возможность прийти и просто, без кастинга, участвовать в конкурсе.Жюри - титулованное, королевское. В составе - победительницы областных конкурсов красоты.Арина Трифонова, Мисс Владимирская земля 2024:- Королева - это не корона и не лента. Это состояние души.В этом году конкурс охватил 8 городов региона. Рекордно и количество участников: 27 человек от 5 до 16 лет.Гран-при в номинации "Kids" получила Мария Иванова, в номинации "Baby" - Виктория Мальцева. Мисс "Little" стала Ксения Васильева, "Teen" - Асель Кутеко и "Young" - Нелли Абдулина.Ксения Васильева, победительница областного конкурса "Юные Мисс и Мистер 2024" в категории "Little":- Мы думали, что же такое совместить...И танцы, и рисунок, и придумали роль бабочки. И я буду рисовать бабочку.Специальная номинация в этом году - "Мисс и Мистер Инклюзив" - для детей с ограниченными возможностями.Егор Мазуров, участник областного конкурса "Юные Мисс и Мистер 2024" в категории "Инклюзив":- Люблю играть с друзьями в футбол, играть в шалаше, играть со своим котенком Тимой.- Ты будешь выступать на конкурсе сейчас?- Да.- Что будешь делать?- Петь песню.- Какую?- На заре.Победителями в этой категории стали Сергей Махов и Елизавета Пронюшкина. Персональные призы и подарки получили каждый из участников. Перед победителями открывается дорога для выхода в следующий этап всероссийского масштаба.Полина Лаптева, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".