Илья Чамин ушёл на войну 29 июня 1941 года. А уже через два месяца - в августе от него перестали приходить письма.

В Нижегородской области состоялась церемония перезахоронения останков красноармейца Ильи Чамина. Церемония передачи останков родственникам бойца прошла в Радужном.Инна Потехина принимает капсулу с останками своего дяди. До этого дня Илья Чамин числился без вести пропавшим.Он ушёл на войну 29 июня 1941 года. А уже через два месяца - в августе от него перестали приходить письма. Останки солдата были найдены в ходе поисковой экспедиции в Ленинградской области. Имя красноармейца удалось узнать благодаря расшифровке медальона.Михаил Бунаев, председатель поискового отряда "Гром": «Эта история случилась 24 ноября 2019 года, когда наши друзья и коллеги из поискового отряда "Искра" недалеко от торфообработок, буквально в 50 метрах от дороги, обнаружили останки двух бойцов. Нашёл их Андрей Федеров, боец поискового отряда "Искра". После подъема останков Евгений Кошкин ещё по локоть в воде в течение 10 минут разгребал эту яму и ему удалось найти медальон погибшего бойца».По словам племянницы, ближайших родственников у красноармейца нет. Не сохранилось и фотографий. Но о нем всегда помнили. Инне о дяде рассказывала мама.Инна Потехина, племянница: «Илья Ефимович - родной брат моего дедушки. Он ушел на войну, у него осталась жена и ребенок, насколько я помню по рассказам мамы. Сейчас, к сожалению, уже никого нет. Все захоронены в Тонкинском районе, куда и повезем Илью Ефимовича, похороним рядом с родственниками. Очень рада, что его нашли, что он наконец то обретет покой на своей родине».Илье Чамину было всего двадцать семь. Спустя почти 80 лет он получил еще одну награду, от потомков - медаль "Шагнувший в бессмертие".Юлия Шувалова при содействии телеканала "Местное время" города Радужный.