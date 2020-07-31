Илья Чамин ушёл на войну 29 июня 1941 года. А уже через два месяца - в августе от него перестали приходить письма.
В Нижегородской области состоялась церемония перезахоронения останков красноармейца Ильи Чамина. Церемония передачи останков родственникам бойца прошла в Радужном.
Инна Потехина принимает капсулу с останками своего дяди. До этого дня Илья Чамин числился без вести пропавшим.
Он ушёл на войну 29 июня 1941 года. А уже через два месяца - в августе от него перестали приходить письма. Останки солдата были найдены в ходе поисковой экспедиции в Ленинградской области. Имя красноармейца удалось узнать благодаря расшифровке медальона.
Михаил Бунаев, председатель поискового отряда "Гром": «Эта история случилась 24 ноября 2019 года, когда наши друзья и коллеги из поискового отряда "Искра" недалеко от торфообработок, буквально в 50 метрах от дороги, обнаружили останки двух бойцов. Нашёл их Андрей Федеров, боец поискового отряда "Искра". После подъема останков Евгений Кошкин ещё по локоть в воде в течение 10 минут разгребал эту яму и ему удалось найти медальон погибшего бойца».
По словам племянницы, ближайших родственников у красноармейца нет. Не сохранилось и фотографий. Но о нем всегда помнили. Инне о дяде рассказывала мама.
Инна Потехина, племянница: «Илья Ефимович - родной брат моего дедушки. Он ушел на войну, у него осталась жена и ребенок, насколько я помню по рассказам мамы. Сейчас, к сожалению, уже никого нет. Все захоронены в Тонкинском районе, куда и повезем Илью Ефимовича, похороним рядом с родственниками. Очень рада, что его нашли, что он наконец то обретет покой на своей родине».
Илье Чамину было всего двадцать семь. Спустя почти 80 лет он получил еще одну награду, от потомков - медаль "Шагнувший в бессмертие".
Юлия Шувалова при содействии телеканала "Местное время" города Радужный.