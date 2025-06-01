Забота о благополучии и здоровье детей – главная задача родителей везде и всегда – будь то будни в мегаполисе или каникулы далеко от дома. А значит, необходимо предусмотреть любые обстоятельства, чтобы избежать неприятных сюрпризов со здоровьем ребенка. В преддверии Дня защиты детей и начала каникул эксперты напомнили, что обязательно должно лежать в детской аптечке.

Даже для взрослых лето – это маленькая жизнь, а для малышей и подростков – целая вселеннаяновых эмоций, событий, приключений, а бывает – и происшествий. Ведь детство не терпит пауз:каждый день – это череда открытий, где смех соседствует с содранными коленками, каждаяцарапина становится «боевой наградой», а восторг от новых вкусов может обернуться аллергией.Чтобы ничто не омрачило досуг ребенка – от комариных укусов до внезапной простуды – важнопродумать каждую деталь. В первую очередь – набор лекарственных препаратов. Если по местужительства можно быстро получить квалифицированную медицинскую помощь, то в отпуске сэтим могут возникнуть проблемы – как и с покупкой лекарств. А значит, надо иметь под рукойукомплектованную на все случаи жизни аптечку, в которой будут не только лекарства, но и многое,о чем мы не всегда можем вовремя вспомнить.Мелочей не бываетДетское здоровье не терпит компромиссов: каждый препарат в аптечке для малыша должен бытьпроверенным союзником, а не источником новых забот. Поэтому выбирайте средства, которыеобладают безупречной репутацией в отношении безопасности. Лекарственные средства, даженатуральные – это не панацея, а тонкие инструменты заботы. Пусть ваш главный союзник в выборепрепаратов остается в белом халате: врач-педиатр знает, как правильно подобрать препараты подуникальные потребности вашего ребенка. Доверьтесь эксперту и тогда ваша аптечка станет непросто набором средств, а продуманной стратегией, где каждая таблетка, гранула, капля работаетна благо малыша. Ведь его здоровье – это территория, где лучше лишний раз сверить курс с тем,кто профессионально знает дорогу.В случае аллергии. Аллергические реакции у детей с самого рождения – не редкость, поэтомуследует запастись безопасными средствами на случай непредвиденной аллергии. Ведь она можетвозникнуть совершенно неожиданно – на пыльцу, активное солнце, новые продукты питания –причины могут разниться, а вот сопутствующие данным недугам реакции, как правило, похожи инастолько неприятны, что требуют незамедлительной помощи. Поэтому обязательно подберитевместе с педиатром подходящий именно для вашего ребенка антигистаминный препарат.Для самых маленьких. Особое внимание требуется при подготовке аптечки дляпутешественников, не достигших года. О недомогании они способны сообщить родителям развечто плачем и нежеланием засыпать. «Одна из распространенных причин такого поведения –болезненное прорезывание зубов. Когда у малышей начинают прорезываться зубы, нельзязаранее предугадать, насколько длительным или болезненным будет этот процесс. У каждогоребенка он может проходить по-разному: у кого-то зубы прорезываются безболезненно, а у другихмалышей процесс сопровождается болевыми ощущениями. У ребенка могут проявляться все илинекоторые из перечисленных признаков прорезывания: слюнотечение, гиперемия кожи лица,желание кусаться, боль, раздражительность, отказ от еды, диарея, повышение температуры тела,нарушение сна, гематома на деснах. Боль и отек десен – одни из наиболее распространенныхсимптомов при прорезывании зубов у малышей, – напоминает Виктория Пупыкина, врач-педиатр, ассистент кафедры педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО РМАНПО. –Специальный раствор Дантинорм Бэби, благодаря своему натуральному растительному составу,может помочь бережно облегчить боль, успокоить воспаленные десны и улучшить сон малыша впериод прорезывания зубов». При кишечных коликах. Согласно современным данным, у каждого четвертого младенцарегистрируются колики – спазмы, которые превращают кормление и сон в испытание.Исследования показали, что препараты на основе симетикона (Эспумизан Бэби, СабСимплекс,Боботик) могут быстро снять вздутие и уменьшить патологическую симптоматику. «Аесли вы ищете натуральную альтернативу, обратите внимание на лекарственные препаратыКолоцинтис С15, если болезненные приступы колик возникают внезапно и заставляют ребенкасогнуться пополам, принять позу «эмбриона»; Хамомилла вульгарис С15, если боль возникает повечерам, до полуночи, ребенок очень беспокоен, кричит от боли, выгибается. Они действуютбережно, как сама природа, помогая малышу при коликах, без лишней «химической нагрузки», –считает Ирина Холодова, д.м.н., профессор кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского РМАНПО,Почетный профессор НМИЦ здоровья детей.Турборежим. Активное времяпрепровождение предсказуемо чревато травмами. Синяки иссадины – почти обязательный пункт в сценарии активных каникул. Гель Арнигель и гранулыАрника Монтана – дуэт, который способен быстро снять боль, уменьшить отеки и вернутьмаленького непоседу в строй.Что еще должно быть под рукой у любого детского защитника:Электронный термометр – мгновенные измерения без стресса для малыша и родителей.Точно знайте, когда пора действовать.Жаропонижающие (Ибупрофен или Парацетамол в сиропе или свечах. Ваши «пожарные»в борьбе с температурой.Средства для ЖКТ (Энтеросгель или Смекта – сорбенты-стражи)Препараты от спазмов. Но помните: дозировку следует уточнить у врача!Растворы для промывания носа (АкваМарис, Аквалор) – на случай заложенности носаили ОРВИ. Некоторые из них подойдут даже для новорожденных.При боли в ушах могут подойти обезболивающие средства в нужной возрастнойдозировке. А, вот, с ушными каплями лучше быть осторожнее – их стоит применять толькопосле осмотра ребенка у ЛОРа.Средства от ожогов, в том числе – солнечных (например, Пантенол или Олазоль позволятуспокоить кожу. Также не забудьте о солнцезащитном креме – с SPF 50+ (для самойнежной детской кожи).Антисептики и перевязка: Хлоргексидин, перекись водорода, йод (в карандаше дляудобства). Обработают ранку без слез. Бинты и стерильные салфетки – для аккуратныхповязок, которые не напугают даже самых чувствительных малышей. Пластыри разныхразмеров – от незаметных до ярких с мультяшками. Превратят лечение в игру!«Даже «безобидные» средства требуют внимания! Так, перед применением спазмолитиков илисорбентов для малышей до года – обратитесь к педиатру. Также следует проверять сроки годностипрепаратов каждые 3 месяца – ваша готовность должна быть безупречной», –рекомендует ИринаХолодова, д.м.н., профессор кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского РМАНПО, Почетныйпрофессор НМИЦ здоровья детей.Помните: самые щадящие средства – лишь часть пазла. Ваша родительская интуиция, умноженнаяна совет лечащего врача вашего малыша, – вот идеальная формула лета без детских слез.