Забота о благополучии и здоровье детей – главная задача родителей везде и всегда – будь то
будни в мегаполисе или каникулы далеко от дома. А значит, необходимо предусмотреть любые
обстоятельства, чтобы избежать неприятных сюрпризов со здоровьем ребенка. В преддверии
Дня защиты детей и начала каникул эксперты напомнили, что обязательно должно лежать в
детской аптечке.
Даже для взрослых лето – это маленькая жизнь, а для малышей и подростков – целая вселенная
новых эмоций, событий, приключений, а бывает – и происшествий. Ведь детство не терпит пауз:
каждый день – это череда открытий, где смех соседствует с содранными коленками, каждая
царапина становится «боевой наградой», а восторг от новых вкусов может обернуться аллергией.
Чтобы ничто не омрачило досуг ребенка – от комариных укусов до внезапной простуды – важно
продумать каждую деталь. В первую очередь – набор лекарственных препаратов. Если по месту
жительства можно быстро получить квалифицированную медицинскую помощь, то в отпуске с
этим могут возникнуть проблемы – как и с покупкой лекарств. А значит, надо иметь под рукой
укомплектованную на все случаи жизни аптечку, в которой будут не только лекарства, но и многое,
о чем мы не всегда можем вовремя вспомнить.
Мелочей не бывает
Детское здоровье не терпит компромиссов: каждый препарат в аптечке для малыша должен быть
проверенным союзником, а не источником новых забот. Поэтому выбирайте средства, которые
обладают безупречной репутацией в отношении безопасности. Лекарственные средства, даже
натуральные – это не панацея, а тонкие инструменты заботы. Пусть ваш главный союзник в выборе
препаратов остается в белом халате: врач-педиатр знает, как правильно подобрать препараты под
уникальные потребности вашего ребенка. Доверьтесь эксперту и тогда ваша аптечка станет не
просто набором средств, а продуманной стратегией, где каждая таблетка, гранула, капля работает
на благо малыша. Ведь его здоровье – это территория, где лучше лишний раз сверить курс с тем,
кто профессионально знает дорогу.
В случае аллергии. Аллергические реакции у детей с самого рождения – не редкость, поэтому
следует запастись безопасными средствами на случай непредвиденной аллергии. Ведь она может
возникнуть совершенно неожиданно – на пыльцу, активное солнце, новые продукты питания –
причины могут разниться, а вот сопутствующие данным недугам реакции, как правило, похожи и
настолько неприятны, что требуют незамедлительной помощи. Поэтому обязательно подберите
вместе с педиатром подходящий именно для вашего ребенка антигистаминный препарат.
Для самых маленьких. Особое внимание требуется при подготовке аптечки для
путешественников, не достигших года. О недомогании они способны сообщить родителям разве
что плачем и нежеланием засыпать. «Одна из распространенных причин такого поведения –
болезненное прорезывание зубов. Когда у малышей начинают прорезываться зубы, нельзя
заранее предугадать, насколько длительным или болезненным будет этот процесс. У каждого
ребенка он может проходить по-разному: у кого-то зубы прорезываются безболезненно, а у других
малышей процесс сопровождается болевыми ощущениями. У ребенка могут проявляться все или
некоторые из перечисленных признаков прорезывания: слюнотечение, гиперемия кожи лица,
желание кусаться, боль, раздражительность, отказ от еды, диарея, повышение температуры тела,
нарушение сна, гематома на деснах. Боль и отек десен – одни из наиболее распространенных
симптомов при прорезывании зубов у малышей, – напоминает Виктория Пупыкина, врач-
педиатр, ассистент кафедры педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО РМАНПО. –
Специальный раствор Дантинорм Бэби, благодаря своему натуральному растительному составу,
может помочь бережно облегчить боль, успокоить воспаленные десны и улучшить сон малыша в
период прорезывания зубов». При кишечных коликах. Согласно современным данным, у каждого четвертого младенца
регистрируются колики – спазмы, которые превращают кормление и сон в испытание.
Исследования показали, что препараты на основе симетикона (Эспумизан Бэби, Саб
Симплекс,Боботик) могут быстро снять вздутие и уменьшить патологическую симптоматику. «А
если вы ищете натуральную альтернативу, обратите внимание на лекарственные препараты
Колоцинтис С15, если болезненные приступы колик возникают внезапно и заставляют ребенка
согнуться пополам, принять позу «эмбриона»; Хамомилла вульгарис С15, если боль возникает по
вечерам, до полуночи, ребенок очень беспокоен, кричит от боли, выгибается. Они действуют
бережно, как сама природа, помогая малышу при коликах, без лишней «химической нагрузки», –
считает Ирина Холодова, д.м.н., профессор кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского РМАНПО,
Почетный профессор НМИЦ здоровья детей.
Турборежим. Активное времяпрепровождение предсказуемо чревато травмами. Синяки и
ссадины – почти обязательный пункт в сценарии активных каникул. Гель Арнигель и гранулы
Арника Монтана – дуэт, который способен быстро снять боль, уменьшить отеки и вернуть
маленького непоседу в строй.
Что еще должно быть под рукой у любого детского защитника:
Электронный термометр – мгновенные измерения без стресса для малыша и родителей.
Точно знайте, когда пора действовать.
Жаропонижающие (Ибупрофен или Парацетамол в сиропе или свечах. Ваши «пожарные»
в борьбе с температурой.
Средства для ЖКТ (Энтеросгель или Смекта – сорбенты-стражи)
Препараты от спазмов. Но помните: дозировку следует уточнить у врача!
Растворы для промывания носа (АкваМарис, Аквалор) – на случай заложенности носа
или ОРВИ. Некоторые из них подойдут даже для новорожденных.
При боли в ушах могут подойти обезболивающие средства в нужной возрастной
дозировке. А, вот, с ушными каплями лучше быть осторожнее – их стоит применять только
после осмотра ребенка у ЛОРа.
Средства от ожогов, в том числе – солнечных (например, Пантенол или Олазоль позволят
успокоить кожу. Также не забудьте о солнцезащитном креме – с SPF 50+ (для самой
нежной детской кожи).
Антисептики и перевязка: Хлоргексидин, перекись водорода, йод (в карандаше для
удобства). Обработают ранку без слез. Бинты и стерильные салфетки – для аккуратных
повязок, которые не напугают даже самых чувствительных малышей. Пластыри разных
размеров – от незаметных до ярких с мультяшками. Превратят лечение в игру!
«Даже «безобидные» средства требуют внимания! Так, перед применением спазмолитиков или
сорбентов для малышей до года – обратитесь к педиатру. Также следует проверять сроки годности
препаратов каждые 3 месяца – ваша готовность должна быть безупречной», –рекомендует Ирина
Холодова, д.м.н., профессор кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского РМАНПО, Почетный
профессор НМИЦ здоровья детей.
Помните: самые щадящие средства – лишь часть пазла. Ваша родительская интуиция, умноженная
на совет лечащего врача вашего малыша, – вот идеальная формула лета без детских слез.