Мать с девочкой расплачивались чужой картой в магазинах Гусь-Хрустального.

В Гусь-Хрустальном 50-летняя женщина, уже лишенная родительских прав, умудрилась вовлечь свою 12-летнюю дочь в преступление. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Обещала купить «вкусняшки»Все началось 12 февраля этого года. Девочка, которая жила с отцом (ведь мать лишили прав из-за того, что она часто уходила из дома и оставляла детей), пошла с матерью в магазин. Там они нашли на полу чью-то потерянную банковскую карту. Вместо того чтобы сдать ее, мать, которая, кстати, уже была судима за кражу, увидела в этом шанс.Она уговорила дочь взять карту и расплатиться ею в нескольких магазинах за продукты. Обещала купить вкусненькое, что девочка любит, и убеждала, что их не найдут, а дочь, мол, еще маленькая и ей ничего не будет.И девочка, поддавшись уговорам, пошла на это. Она расплатилась чужой картой в четырех магазинах и даже в кафе быстрого питания, покупая товары, которые выбирала мать. В итоге они потратили с карты около 7,5 тысяч рублей. После этого карту просто выбросили.Пытались сбежатьНо преступление не осталось безнаказанным. Женщину быстро вычислили по камерам видеонаблюдения. Испугавшись ответственности, она попыталась скрыться, а в мае забрала дочь из дома без разрешения отца. Их объявили в розыск и вскоре нашли в Кольчугинском районе.Сейчас 50-летняя женщина находится под стражей. Она полностью признала свою вину. Уголовное дело по обвинению в краже с банковского счета и вовлечении несовершеннолетнего в тяжкое преступление уже направлено в Гусь-Хрустальный городской суд, где и будет принято окончательное решение.