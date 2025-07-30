Предлагаемые застройщиками договоры противоречили закону.

Во Владимире после вмешательства прокуратуры восемь строительных компаний были вынуждены изменить условия своих договоров долевого участия, которые ущемляли права покупателей квартир. Об этом после анализа документов, размещенных в Единой системе жилищного строительства.Проверка показала, что предлагаемые застройщиками договоры содержали пункты, противоречащие закону о долевом строительстве. Кроме того, некоторые договоры содержали условия, по которым споры между дольщиками и застройщиками должны были решаться в суде по месту нахождения застройщика или в суде, указанном им, что также усложняло защиту прав потребителей.Прокуратура Владимира внесла представления руководителям всех восьми компаний. После этого нарушения устранили, и в проекты договоров внесли необходимые изменения.