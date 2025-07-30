Сотрудникам МЧС России пришлось проводить деблокировку пострадавшего.

Во вторник, 29 июля, около 16:59 в Судогодском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие. На трассе 17Р-1, недалеко от населенного пункта Сойма, столкнулись три авто.На место происшествия оперативно экстренные службы. Сотрудникам МЧС России пришлось проводить деблокировку пострадавшего.В ликвидации последствий ДТП участвовали 10 человек и 3 единицы техники, в том числе 5 сотрудников МЧС и одна единица их техники. О погибших не сообщалось.