Во Владимире до 1 августа ограничат движение транспорта на участке улицы Белоконской. Как энергетики компании «ТПлюс», это связано с устранением дефекта, выявленного после плановых гидравлических испытаний.Речь идет об одностороннем участке дороги рядом с Владимирским государственным университетом. Движение будет перекрыто по обеим полосам, ведущим в сторону улицы Горького, мимо корпусов вуза.Дефект обнаружили между домом №4 по улице Белоконской и домом №3/7, корпус 3 по проспекту Строителей.Автомобилистам следует заранее планировать маршрут, так как заезд на улицу Белоконскую теперь возможен только со стороны улицы Горького, возле домов №89 и №91.