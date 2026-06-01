Перед стартом проведена комиссионная проверка готовности лагерей к приему детей.

От площадки у муниципального ледового комплекса «Владимир» в путь отправился первый отряд — участники первой смены направились в детско‑юношеский центр отдыха «Икар».Смена «Пионерская республика Икар» пройдет с 1 по 21 июня. В этом году в ней участвуют 365 ребят, а за три смены лагерь примет 1050 детей.С воспитательной работой справится педагогический отряд из 25 инициативных вожатых, а также методист, заместитель директора по воспитательной работе, педагог‑организатор, два инструктора по физкультуре и диджей.Завтра, 2 июня, стартует первая смена в муниципальном центре «Дружба», и в сумме центры «Дружба» и «Икар» рассчитывают принять 2800 детей в 10 смен, четыре из которых будут коммерческими.Перед началом работы прошла комиссионная проверка, подтвердившая высокую готовность лагерей к приему детей.К сезону в «Икаре» капитально отремонтировали столовую и пищеблок, обновили медицинский корпус, сделали косметический ремонт всех шести спальных корпусов и закупили новый инвентарь и мебель. Осенью также запланировано благоустройство территории.Администрация Владимирской области пожелала всем ребятам яркого, веселого и безопасного отдыха.