Сегодня, 1 июня, в Патриаршем саду торжественно открыли летний трудовой сезон «Путевка в Трудовое лето».На церемонии присутствовали замглавы администрации Елена Запруднова, замдиректора филиала центра занятости Оксана Янкова, директор МАУДО «Патриарший сад» Инна Рычкова и участники трудовых отрядов.Из муниципального бюджета на организацию летней занятости выделено около 5 млн рублей, более 200 подростков от 14 лет устроены в муниципальные организации.В ходе сезона ребята будут заниматься озеленением, санитарной уборкой и помогать педагогам‑организаторам в организации досуга и массовых мероприятий.Оплата труда зависит от возраста: 14–16 лет работают по сокращенному режиму и имеют иную ставку, старшие — по общим правилам.Все трудовые отношения оформлены официально и предполагают соблюдение прав несовершеннолетних.Весной 2026 года конкурс среди работодателей определил шесть победителей, в числе которых Патриарший сад, ДДТ, Центральный парк, гимназия №39, МУКУ №2 и Молодежный центр.