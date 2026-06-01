30 мая стартовал четвертый очный модуль регионального кадрового проекта «Герои-33».В течение девяти дней ветераны СВО будут изучать вопросы регионального и муниципального управления и осваивать современные управленческие практики.Финальный модуль объединяет тренинги, проектную работу и практические кейсы — участникам предложат сценарии по оптимизации бюджетных процессов, развитию городской инфраструктуры и коммуникации с жителями.Эксперты‑практики и наставники будут давать обратную связь, что ускоряет профессиональный рост и снижает риски при реализации инициатив на местах.«Финальный модуль — это не просто этап, это инвестиция в будущее Владимирской области. Участники получают практические инструменты для принятия решений в условиях перемен, и у нас формируется команда управленцев, готовых вести цифровые проекты и повышать качество жизни жителей», — отметил первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов.Впереди выездная сессия в Александровском муниципальном округе, где ветераны познакомятся с технологиями муниципального управления, посетят предприятия и встретятся с муниципальными служащими.На завершающем этапе участники продемонстрируют приобретенные компетенции, пройдут индивидуальные собеседования и очные экзамены, а также представят собственные проекты.Успешно прошедшие итоговую аттестацию получат дипломы, подтверждающие готовность к работе в органах власти и местного самоуправления.