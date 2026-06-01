Тренировки на свежем воздухе: танцы, силовые, йога и растяжка.

С начала лета и в течение трех месяцев в разных точках города лучшие фитнес‑тренеры проведут открытые занятия на свежем воздухе.По вторникам и по четвергам в 18:00 у фонтана спорткомплекса «Торпедо» пройдут танцевальные зарядки от фитнес‑центра «Союз».Каждую субботу в 15:00 в зоне у фонтана Центрального парка — силовая тренировка с растяжкой и танцевальным миксом от фитнес‑клуба «Атмосфера».На поляне напротив базы проката инвентаря парка «Добросельский» по субботам в 10:00 будут занятия по йоге, а по воскресеньям в 10:00 — занятия по растяжке от студии «BeStretch».В сквере имени П. И. Чайковского по субботам и воскресеньям в 10:00 проводятся дополнительные занятия по растяжке от студии «BeStretch».В парке имени А. С. Пушкина каждую субботу в 10:00 — тренировка на растяжку от студии фитнеса «Шпагетти».