Из-за ремонта оборудования в Городской больнице №4 г. Владимира для жителей региона временно меняется порядок оказания кардиологической помощи. Соответствующий приказ опубликован Министерством здравоохранения Владимирской области.

Согласно документу №161 от 13 марта 2026 года, экстренных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями теперь принимает Областная клиническая больница. Для получения плановой медицинской помощи гражданам необходимо обращаться в Центральную городскую больницу Коврова либо в Центральную районную больницу №2 Мурома.В ведомстве уточнили, что после завершения ремонтных работ Городская больница №4 г. Владимира вновь вернется в схему маршрутизации. Обо всех изменениях населению пообещали сообщить дополнительно.