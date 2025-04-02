Общежитие уже расселено.

Владимирский государственный университет (ВлГУ) начинает подготовку к капитальному ремонту общежития на улице Студенческой, 10, которое было построено в 1963 году и в настоящее время рассчитано на 365 мест. Этот проект стал победителем федеральной программы, и его общая стоимость составит более 210 миллионов рублей.Общежитие уже расселено, студенты временно размещены в других зданиях кампуса. В рамках капитального ремонта, который будет дополнительно финансироваться на сумму 149,9 миллиона рублей в период с 2025 по 2027 годы, планируется замена кровли, модернизация фасада с утеплением, обновление инженерных систем, а также ремонт внутренних помещений.Кроме того, в 2027 году комнаты будут оснащены современным оборудованием на сумму свыше 35 миллионов рублей, с софинансированием ВлГУ в размере 25 миллионов рублей. Открытие обновленного общежития запланировано на 2027 год.