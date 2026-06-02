Предварительное голосование определило фаворитов грядущей думской кампании. Во главе списков и округов уверенно закрепились парламентарии со стажем, а компанию им составили представители образования и медицины.

Во Владимирской области обнародовали первые итоги праймериз по отбору кандидатов на выборы в Государственную Думу РФ.Пальму первенства по Владимирскому одномандатному избирательному округу №83 уверенно удерживает Игорь Игошин с результатом 31 684 голоса. На второй позиции расположился директор владимирского филиала РАНХиГС, спикер фракции «Единая Россия» в ЗакСобрании области Вячеслав Картухин, а тройку лидеров замыкает ветеран спецоперации и заведующий центром практической подготовки Ковровского транспортного колледжа Николай Бугаков.В Суздальском одномандатном избирательном округе с большим отрывом победил Григорий Аникеев, набравший 36 965 голосов. Вслед за ним идёт председатель регионального Совета «Движения первых» Кристина Семёнова, а третью строчку заняла журналистка и депутат городского совета Владимира Мария Силаева.Голосование по единому партийному списку возглавил Алексей Говырин, заручившийся поддержкой 41 511 избирателей. Как и во Владимирском округе, на второй ступени здесь оказался Вячеслав Картухин, а третье место досталось главному врачу Областного перинатального центра Наталье Денисовой.Стоит отметить, что Говырин, Игошин и Аникеев уже представляют регион в нижней палате российского парламента. Для Алексея Говырина предстоящая кампания станет второй депутатской попыткой, Григорий Аникеев поборется за пятый мандат, а Игорь Игошин намерен избраться в седьмой раз.