В городском парке Александрова открыта историко-экологическая тропа «Милый сердцу Александров».

Проект, выполненный в рамках региональной программы по развитию туризма, показал, как слаженная командная работа и инициативность могут преобразовать дикий ландшафт в современную туристско‑образовательную зону.Маршрут протянулся на 150 метров, сочетая исторические факты и природные зарисовки.На тропе доступны аудиоэкскурсии по QR‑кодам.Укладка удобных дорожек заметно изменила облик парка.Особый шарм маршруту придают мелкие детали — миниатюрные скульптуры.Помимо фигур уток и белок художники разместили крошечных обитателей: бабочку, гусеницу и синичку.