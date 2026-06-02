Зрение – бесценный дар, открывающий нам мир во всей его полноте. О том, как его уберечь, рассказала Наталья Гевель, офтальмолог областной детской клинической больницы и главный внештатный специалист Минздрава Владимирской области.Цифровая угрозаСовременный мир предъявляет колоссальные требования к нашим глазам. Посмотрите, как дети в автобусах держат телефоны? Очень близко к глазам, при этом постоянное раскачивание транспорта добавляет хаотичности в фокусировку.Если раньше ребята коротали время в общении друг с другом, то теперь каждый погружён в свой телефон или планшет. В результате такого интенсивного напряжения глаз развивается близорукость.От близорукости к слепотеДлительная фокусировка на близком расстоянии заставляет мышцы глаза работать в ненормальном режиме. Глаз начинает адаптироваться, удлиняясь в передне-заднем направлении. Это и есть близорукость. Но рост глаза несёт ещё большую опасность: внутренняя оболочка глаза – сетчатка – растягивается с трудом. В результате она истончается, возникают дистрофические изменения. При неблагоприятных условиях (при ударе, резком движении, а порой и без видимой причины) происходит отслойка сетчатки, что неизбежно ведёт к слепоте. Доказано, что каждая диоптрия прогрессирования близорукости увеличивает риск осложнений на 30%.Профилактика и коррекцияВедущие мировые организации здравоохранения дают чёткие рекомендации. Во-первых, это ограничение использования гаджетов. Для детей до 5–7 лет телефоны и планшеты не рекомендуются вовсе. После 7 лет время за экраном должно быть строго дозировано. Во-вторых, важна физическая активность. Международный опыт показывает, что всего 2,5 часа активных занятий спортом в день значительно снижают риск прогрессирования близорукости. В-третьих, гимнастика для глаз. Простое упражнение с меткой на стекле займёт всего 1–2 минуты, но поможет расслабить глазные мышцы. Немаловажно использование увлажняющих капель. Для школьников и взрослых, много времени проводящих за компьютером, рекомендуются использовать их для снятия ощущения песка и рези в глазах.А для того чтобы своевременно выявить патологии, существуют профилактические осмотры. Важно показать малыша доктору в возрасте месяца, года, трёх лет и перед школой.– В конце первого класса всем родителям настоятельно рекомендуется проверить зрение ребёнка. Это связано с тем, что первоклассник ещё не осознаёт возможное ухудшение зрения, которое может начаться из-за возросшей учебной нагрузки, – говорит Наталья Гевель.Поэтому своевременная проверка крайне желательна.