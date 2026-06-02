Строительство завершено, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.

Межрайонная прокуратура вела постоянный контроль за реализацией нацпроекта «Здравоохранение» на объекте.В ноябре 2022 года ГБУ «Облстройзаказчик» и ЗАО «МНК‑групп» подписали контракт свыше 450 млн руб. на проектирование и строительство поликлиники.За срыв сроков прокуратура трижды внесла представления руководителю подрядчика. После этого бригады увеличили численность и ускорили работы.Задержки объяснялись нехваткой квалифицированных сварщиков, бетонщиков и каменщиков. Проблемы решались на еженедельных совещаниях.Осенью 2025 года подрядчик заключил договоры на поставку недостающей дорогостоящей медтехники, совместно с администрацией проработана доппарковка у объекта.Прокуратура контролирует ход мероприятий по завершению передачи поликлиники на баланс больницы, лицензирование и начало приема пациентов.