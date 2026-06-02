Торжественный старт новому фестивалю был дан в последний день весны. В сердце Владимира родится монумент, символизирующий несгибаемую волю приграничных территорий.

Церемония открытия фестиваля «Владимир — белокаменная столица» прошла в Центральном парке 31 мая. Центральным действом всего проекта выступает скульптурный симпозиум. В течение ближайших тридцати дней десять мастеров из Российской Федерации и Республики Беларусь будут создавать художественные произведения из природного камня.Организаторы подготовили насыщенный досуг для посетителей. Участникам фестиваля предстоит не только наблюдать за появлением изваяний, но и присоединиться к творческим урокам, открытым кинопоказам, работе живописцев на воздухе, а также к историческим приключениям, интеллектуальным состязаниям и экскурсиям с особым тактильным восприятием.Мэр города Сергей Волков раскрыл детали специальной конкурсной номинации, ориентированной на помощь соседним регионам. Авторам предстоит запечатлеть в материале стойкость духа, особенную ауру и жизненную силу жителей этих мест. Итоговое скульптурное решение станет даром Белгороду.Право сделать первый надрез на белокаменной глыбе предоставили Сергею Волкову, Николаю Толбухину и Игорю Черноглазову. Именно это символическое действо положило начало работе всего форума.