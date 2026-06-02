Из-за календарных накладок владимирские пенсионеры получат средства досрочно. Изменения касаются только клиентов банков, график Почты России останется прежним.

Отделение Социального фонда по Владимирской области скорректировало даты июньских зачислений на банковские карты.Перенос связан с тем, что установленные числа доставки выпадают на субботу и воскресенье. Денежные средства за 6-е число упадут на счета 5 июня, а выплату за 21-е число переведут уже 19 июня.В этот же день, 5 июня, ежемесячную доплату получат участники боевых действий. А вот 11 июня средства пенсионерам направят строго по стандартному расписанию, уточнили в пресс-службе ведомства.Данный порядок распространяется абсолютно на все категории пенсионного обеспечения, будь то страховая, социальная, накопительная пенсия либо выплаты по возрасту и инвалидности. Иные сопутствующие пособия, приходящие единовременно с основной суммой, также упадут получателям на карту заблаговременно. Деньги зачислятся автоматически, личного визита в фонд для этого не требуется.Обращаем ваше внимание, что банковский процессинг занимает весь операционный день. Отсутствие поступлений в утренние часы не должно вызывать беспокойства — стоит дождаться окончания суток.Тем же гражданам, кто пользуется услугами «Почты России», беспокоиться о смещении графика не стоит — июньские выплаты придут в привычное время. Разнос корреспонденции почтальонами по домам стартует с 3 июня, тогда же за деньгами можно будет обратиться и в кассы отделений. Завершится период почтовой доставки пенсий 25 июня.