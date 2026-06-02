В селе Илькино Меленковского округа отметили День сельского старосты.

В селе Илькино Меленковского округа отметили День сельского старосты. Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ .Сегодня сельские старосты являются связующим звеном между жителями и властью. Именно к ним первым делом идут люди со своими вопросами и проблемами. Старосты — настоящие лидеры, которые могут объединить сельчан для благого дела.Даже на празднике в селе Илькино меленковские старосты не забывали о своём призвании. Они обменивались опытом работы, делились наработанными практиками и инициативами.Кроме того, для гостей была организована экскурсия по развивающемуся селу. Старосты посетили местные школу и музей, посмотрели новый жилой квартал, современную детскую площадку и другие объекты. Увиденное впечатлило и вдохновило на новые свершения.«Я поздравил меленковских старост с их праздником. Пожелал старостам дальнейших успехов и движения вперёд к возрождению жизни на селе», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Меленковский округ дал старт муниципальным Дням сельских старост. А 21 августа в регионе впервые пройдёт День сельского старосты Владимирской области, который соберёт всех лидеров малых населённых пунктов.