Громкий сигнал о неблагополучии в приёмной семье запустил масштабные ведомственные проверки. К разбирательству подключились центральный аппарат Следственного комитета и надзорные органы региона.

Случай неисполнения опекунских обязанностей во Владимирской области дошёл до руководителя СК России Александра Бастрыкина. Глава ведомства распорядился предоставить ему исчерпывающую информацию о результатах доследственных мероприятий. Параллельно собственное расследование инициировала и прокуратура 33-го региона.Отправной точкой для вмешательства силовиков послужил общественный резонанс в интернете. Пользователи соцсетей предали огласке историю о том, что в городе Карабаново приёмная мать грубо пренебрегала родительским долгом в отношении осиротевшей семилетней девочки. Как следствие, сотрудники органов опеки экстренно забрали несовершеннолетнюю у женщины и поместили в Александровскую детскую районную больницу. По заверению представителей правоохранительных структур, в настоящий момент жизни и здоровью ребёнка ничто не угрожает.В пресс-службе региональной прокуратуры дополнительно подчеркнули, что надзорное ведомство намерено скрупулёзно изучить каждый эпизод, упомянутый в сообщениях СМИ. Не исключается и возбуждение уголовного дела против нерадивой воспитательницы. С высокой долей вероятности возвращение малышки в прежнюю семью не планируется, и судьба ребёнка будет решаться в стенах специализированного учреждения.