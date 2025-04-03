Госкорпорация «ДОМ.РФ» выставит на торги дом графа Панина 18 века постройки во Мстере. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своих соцсетях. Сейчас усадьба старинная усадьба семьи

Госкорпорация «ДОМ.РФ» выставит на торги дом графа Панина 18 века постройки во Мстере. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своих соцсетях. Сейчас усадьба старинная усадьба семьи Пановых, которым Мстера принадлежала с 1744 года, находится в неудовлетворительном состоянии. Здание планируют привести в порядок до 2030 года. На сайте ГБУ «Госцентр» есть даже указаны варианты того,