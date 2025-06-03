1 июня, в День защиты детей, в Москве состоялся традиционный Благотворительный Гала-Концерт «Браво, артист»

1 июня, в День защиты детей, в Москве состоялся традиционный Благотворительный Гала-Концерт «Браво, артист». Мероприятие прошло в Национальном театре народной музыки и песни «Золотое кольцо», собрав большое количество детей с разных уголков России. Этот яркий праздник был организован Оргкомитетом Международного Мультижанрового Фестиваля-Конкурса, в поддержку которого выступили Фонд «Русское Наследие», Общероссийская Организация «Офицеры России», Российский Творческий Союз Работников Культуры и Концертно-Продюсерский центр «Браво».Гала-Концерт был приурочен к инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина о проведении 2025 года под знаком «Года защитника Отечества» и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Он стал не только праздником детских талантов, но и важной платформой для поддержки юных исполнителей, а также вниманием к их правам и возможностям для творчества.Как обычно, на мероприятии было много звездных гостей. Ведущими красной дорожки стали Алекс Анохин и Наталья Березина. В праздничном концерте также приняли участие артисты Семен Якубов, Мишель Дар и многие другие селебрити. Завершила программу Татьяна Овсиенко, чье выступление тронуло сердца всех присутствующих.Особую изюминку мероприятию придала кондитерская фабрика «Dy’ Nastie», ставшая партнером Гала-Концерта. Эта фабрика, имеющая богатую историю и известная своими шоколадными шедеврами с XVII века, вручила гостям сладкие подарки с изысканными деликатесами. И эти милые презенты вызвали восторг даже у тех, кто обычно избегает сладкого; гости отмечали, что «настоящий шоколад может покорить любое сердце».Словом, Гала-Концерт стал местом для встречи юных дарований с опытными артистами, что позволило детям почувствовать свою значимость на большой сцене. Этот праздник продемонстрировал, как важно поддерживать таланты и мечты нового поколения.