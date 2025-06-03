Лето — время фестивалей, ярких событий и незабываемых впечатлений. Буквально каждый город России наполняется атмосферой праздника, музыки и творчества.

Лето — время фестивалей, ярких событий и незабываемых впечатлений. Буквально каждый город России наполняется атмосферой праздника, музыки и творчества. Одним из таких ярких событий станет Цветочный карнавал «ЦветоСвет», который пройдет 8 июня в городе Королев.В рамках карнавала гостей ждут разнообразные мастер-классы: гости праздника научатся создавать красивые букеты и оригинальные цветочные композиции, освоят искусство изготовления духов и ароматических свечей, а также попробуют себя в росписи цветочных горшков. Эти занятия подойдут как новичкам, так и тем, кто уже давно увлечен флористикой и декоративным искусством.Кроме творческих уроков, гостей фестиваля порадует настоящий концерт с живой музыкой. В программе выступят талантливые исполнители - Константин Грачев, Сергей Грейс, Olli, Наталья Соловей и Vlad Zotov. Один из хедлайнеров фестиваля — Алекс Анохин, певец, музыкант, телеведущий и артист мюзикла. За плечами Алекса - более 20 лет музыкальной карьеры, несколько популярных хитов и выступления на различных мероприятиях, а также многочисленные награды. Его клипы и записи можно увидеть на таких телеканалах, как «Жара», «Music Box», MMtv и «Шансон ТВ». Алекс обладает бархатным баритоном, а свою сольную карьеру начал в 2020 году, хотя до этого исполнил множество кавер-версий самых известных хитов.Праздничный концерт одним из главных событий фестиваля. Начало мероприятия запланировано на 15:00, а пройдет оно в уютном парке «Костино» — идеальном месте для семейного отдыха и приятного времяпрепровождения на свежем воздухе.Цветочный карнавал «ЦветоСвет» — отличная возможность провести выходной день весело и с пользой, освоить что-то новенькое, насладиться прекрасной музыкой и просто окунуться в атмосферу летнего праздника.