15 июня, в Международный день врача, в Москве прошла VI церемония награждения The Medical Stars & Beauty Awards, посвященная выдающимся достижениям в области медицины, здоровья и красоты. Это событие стало важной вехой для профессионалов отрасли и тех, кто неустанно трудится над улучшением качества жизни.Международный день врача отмечается с 1971 года. Именно тогда Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) было решено, что этот день будет символизировать солидарность и активные действия медицинских работников по всему миру, а также напоминать о ключевой роли врачей в сохранении здоровья людей вне зависимости от их специализации и местоположения. Поэтому премия The Medical Stars & Beauty Awards, которая проводилась в этом году в шестой раз, так важна для работников отрасли.Среди тех, кто 15 июня получил награды, особо следует выделить Аделину Панину, профессионала с более чем 20-летним стажем в области психологии. Она получила премию «Лучший клинический психолог». Это показало, насколько в последние годы для нашего общества стала важна эта профессия. А ведь еще не так давно обращение к психологу считалось чем-то необязательным. Сегодня же потребность в таких специалистах воспринимается совершенно иначе. Именно поэтому номинация «Лучший клинический психолог» приобрела особую значимость.Путь Аделины Паниной к профессии был многосторонним: первое высшее образование она получила в области маркетинга, затем окончила Институт физической культуры - чтобы лучше понимать процессы в теле и организме человека. Третье образование — Институт гипноза, где Панина усиленно изучала регрессологию. И, наконец, четвертое — психологическое, с дипломом психолога-консультанта. Аделина Панина подчеркивает, насколько важно иметь качественное образование для безопасной и эффективной работы с клиентами. И награда, которую она получила на The Medical Stars & Beauty Awards, подтвердила, что все ее труды были не напрасны. Впрочем, сама Аделина подчеркивает, что хотя такие звания и награды она высоко ценит, тем не менее для нее важнее признание ее пациентов, многим из которых она спасла жизнь в буквальном смысле этого слова.