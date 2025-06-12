Лето – лучшее время, чтобы сходить посмотреть какой-нибудь мюзикл

Лето – лучшее время, чтобы сходить посмотреть какой-нибудь мюзикл. Ведь эти музыкальные спектакли создают атмосферу радости и позитива, что прекрасно подходит для сезона отпусков. Яркие костюмы, живое исполнение и захватывающие номера способны поднять настроение и подарить удовольствие.4 июля в 19.00 на сцене «Театриума» на Серпуховке можно будет увидеть один из самых зрелищных мюзиклов нынешнего театрального сезона.Конечно, все мы знаем роман Брэма Стокера о кровожадном графе. Это произведение о вампирах считается одним из самых мистических в мировой литературе. Новый мюзикл не уступает ему в таинственности: зрителей ждет погружение в атмосферу викторианской Англии, необычные декорации, оригинальная хореография, яркая любовная история и захватывающая борьба между светлыми и темными силами.Одной из главных особенностей спектакля стали фехтовальные сцены, специально разработанные для "Дракулы" мастерами спорта по фехтованию Олегом и Виктором Мазуренко, которые также являются актерами театра и кино.24 июля все там же, в «Театриуме», будут давать еще одну нашумевшую постановку сезона. Мюзикл «Парфюмер» переносит зрителей в XVIII век. Главный герой - выдающийся парфюмер Жан-Батист Гренуй, который обладает удивительным даром обаяния, но при этом лишен других чувств. Его путь ставит под сомнение важные вопросы о природе таланта, границах человеческих возможностей и моральных дилеммах. Эту роль играет Дмитрий Ермак. Знатоки мюзиклов наверняка знакомы с ним — его имя стало известно после премьеры "Призрака оперы", где он исполнил роль Призрака. С тех пор его участие в мюзиклах – как знак качества. Однако в этом спектакле Ермак превзошел все ожидания, передав многослойность своего персонажа, показывая как трагические моменты, так и проявления безумия. Не пропустите: начало спектакля в 19.00.