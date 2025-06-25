Законы взаимообмена Вселенной, включающие в себя главные правила существования всего живого, всегда в активном действии

Законы взаимообмена Вселенной, включающие в себя главные правила существования всего живого, всегда в активном действии. Тот, кто понимает это, всегда будет создавать что-то для пользы других людей, таким образом расширяя свои возможности получения благополучия и изобилия.Закон №1Первый закон взаимообмена: если кто-то заставит тебя пройти с ним версту, пройди с ним две версты. Следуя этому правилу, вы не останетесь без награды, которая, к слову, может прийти весьма неожиданно. Примечательно, этот закон работает в обе стороны — вред, причиненный вами, вернется к вам же. Чтобы жить в гармонии с собой, вы должны помнить о справедливом вознаграждении, а также преступлении и наказании, которое оно предполагает.Закон №2Второй закон взаимообмена: необходимо создавать, а не стараться обойти других. Главной целью жизни не может быть конкуренция — мы не извлекаем никакой пользы, если действуем только с оглядкой на других. Мы должны стремиться к тому, чтобы создавать что-то новое. Каждый человек в системе изобилия — это источник творчества. Мы все время создаем что-то своими мыслями, чувствами, и это происходит ежесекундно — главное, концентрироваться на своих достижениях и успехах.Закон №3Третий закон взаимообмена: необходимо раскрыть свой потенциал в полном объеме. В каждом из нас заложены огромные ресурсы, которые мы порой полностью игнорируем, что приводит к понимаю бессмысленности существования и недостатку материальных. Наша задача — заниматься тем, что нас вдохновляет. Только тогда мы сможем получить внутренние силы для дальнейших свершений и достичь невиданных высот.Однако знание законов в теории еще не гарантирует их соблюдения, а потому для того, чтобы «включить изобилие» и настроиться на нужный лад, стоит попробовать выполнить упражнение «ресурсное будущее»:Представьте, что прошло 10 лет, и вы достигли серьезного успеха и материального благополучия. Теперь вы богаты и успешны, все ваши мечты сбылись. Проживите ваш день в этом будущем, представьте, чем вы занимаетесь, кто вас окружает, о чем вы думаете в этот момент. Через 24 часа изучения вашей текущей жизни взглядом богатого человека напишите себе письмо. Дайте себе разумные советы и рекомендации, которые помогут вам достичь того изобилия, которое вы увидели в вероятном будущем.