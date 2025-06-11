В Ульяновске состоялся VII COSMO EPIL FEST, который среди специалистов считается местным «Оскаром» и который стал настоящим праздником для косметологов и мастеров депиляции

В Ульяновске состоялся VII COSMO EPIL FEST, который среди специалистов считается местным «Оскаром» и который стал настоящим праздником для косметологов и мастеров депиляции. Один факт попадания в число участников фестиваля для многих считается большой удачей, а уже победа у профессионалов и вовсе приравнивается практически к полету в космос.Фестиваль включал в себя три масштабных этапа. Первым и самым зрелищным стал чемпионат, собравший рекордное количество участников — 90 номинантов. Мастера соревновались в различных категориях, демонстрируя свое мастерство в сахарной, восковой и фитодепиляции, сахарном моделировании фигуры и лифтинге лица, массаже лица и эстетической косметологии.Организаторы с гордостью отмечают, что чемпионат COSMO EPIL FEST является одним из крупнейших в стране и за рубежом, а также самым масштабным монобрендовым чемпионатом, где 95% участников работают на брендах косметической фабрики Riabinova Cosmetics.Особое внимание было уделено судейскому составу. В жюри вошли опытные профессионалы с реальным практическим опытом и успешным бизнесом в бьюти-индустрии.Организация чемпионата была безупречной, тайминг соблюдался минута в минуту, а координаторы продемонстрировали высокий уровень профессионализма. Вместо логотипов спонсоров на presswall были размещены лица дистрибьюторов брендов косметической фабрики RC, что подчеркивает ценность партнерских отношений и ориентированность на потребителей.Оценка работ проводилась с использованием электронной системы, исключающей возможность фальсификации и обеспечивающей прозрачность и объективность результатов.Призовой фонд чемпионата составил внушительные 1,5 миллиона рублей! Все участники были щедро награждены за свои достижения и талант.Вторым ярким событием COSMO EPIL FEST стал конкурс «Королева депиляции/косметологии», в котором 57 участниц боролись за короны и Гран-При. Компетентное жюри оценивало конкурсанток по пяти номинациям: лучший кабинет в стиле RIABINOVA, лучший образ мастера депиляции, лучший образ косметолога, лучший кейс "до-после" и лучший инфлюенсер.Организаторы отметили, что уверены в том, что их уникальный конкурс будет скопирован конкурентами, но подчеркнули, что всегда останутся на 10 шагов впереди.Завершающим этапом COSMO EPIL FEST стал слет дистрибьюторов брендов косметической фабрики RC. На слете были представлены планы компании на будущее, объявлены новые члены команды и награждены партнеры, достигшие особых успехов. Завершился слет праздничным банкетом, где было все, для чего и устраиваются такие мероприятия - общение, совместные фото и мотивация на новые свершения.