Летом, когда вся атмосфера располагает к неге и релаксу, даже в театре хочется увидеть не философскую притчу, а что-то легкое и непринужденное

Летом, когда вся атмосфера располагает к неге и релаксу, даже в театре хочется увидеть не философскую притчу, а что-то легкое и непринужденное. Собрали для вас топ 3 комедийных спектаклей, которые помогут отвлечься от повседневных забот и зарядиться хорошим настроением на ближайшие дни.6 июня в «Театриуме» будут давать комедию «Искуситель» с Марией Ароновой, Даниилом Спиваковским и Сергеем Векслером в главных ролях. Спектакль поставлен по пьесе драматурга Валерия Шашина "Поджигатель", написанной еще в 80-е годы. В центре внимания - жизнь супружеской пары, которая течет размеренно и предсказуемо. Но тут вдруг в их привычное существование вторгается некий загадочный третий персонаж, который буквально с ног на голову переворачивает устоявшийся уклад семьи. Попробуем обойтись без спойлеров, скажем только, что этот талантливый манипулятор не только разрушает привычные устои, но и заставляет в целом добродушных и честных людей совершать поступки, о которых они прежде даже не могли помыслить. Начало спектакля в 19.00.Уже через несколько дней все там же, в «Театриуме», можно перенестись в XIX век. Действие комедии «С кем поведешься...» разворачивается в чопорном Санкт-Петербурге. Говорят, феерия красок и чувств для жителей города на Неве не особо свойственна, но этот спектакль говорит об обратном. Зрителей ждет целый калейдоскоп комичных ситуаций и колоритных персонажей. Постановка, наполненная искрометным юмором и живой динамикой, лишний раз доказывает, что несмотря на течение времени и перемены, вопросы, волновавшие русских людей почти два века назад, по-прежнему актуальны. Режиссер Роман Самгин, ученик самого Марка Захарова, мастерски воссоздает на сцене атмосферу и образ мысли героев той эпохи. Помогает ему в этом блистательный актерский состав: Мария Аронова, Алексей Маклаков, Владислав Гандрабура и многие другие. Смотрите спектакль 10 июня в 19.00.Любители классики точно оценят «Маленькие комедии» по произведениям Чехова. В основу спектакля легли две не самые «театральные» пьесы писателя - «Медведь» и «Предложение». Режиссеры ставят их не так часто, как «Чайку» или «Вишневый сад», и абсолютно зря. Зрители оказываются вовлечены в знакомые, но неожиданные ситуации, полные искрометного юмора, тонких психологических нюансов и неожиданных сюжетных поворотов. На сцене в этот вечер будут блистать Мария Аронова, Сергей Шакуров и Михаил Полицеймако. Не пропустите: 28 июня в 19.00 в КЗ «Измайлово».