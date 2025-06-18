В Москве в стенах исторического гранд-отеля «Метрополь» прошла торжественная церемония вручения первой международной премии Fashion Destination Awards 2025

В Москве в стенах исторического гранд-отеля «Метрополь» прошла торжественная церемония вручения первой международной премии Fashion Destination Awards 2025. Это значимое событие, посвященное люксовому туризму, собрало ведущих специалистов отрасли, бизнесменов, знаменитостей и представителей влиятельных глянцевых изданий и телеканалов.Среди гостей было немало знаменитостей - Любовь Успенская, Андрей Малахов, Илоанга Ершова, Дмитрий Портнягин, Зара, Seville и многих других. Телеведущие тревел-шоу «ПОЕХАЛИ!» на Первом канале, Мария Осадник и Евгений Покровский, вели церемонию, встречая гостей и объявляя лауреатов. Музыкальную часть мероприятия украсили выступления Seville, Любови Успенской, Кати Лель и других исполнителей.В ходе церемонии были названы победители в 45 номинациях среди лучших российских и международных отелей, курортов и популярных туристических направлений. В числе награжденных оказался Артур Бирсин, который стал победителем в номинации «Лучший Отельер Года». Он представляет отель Yasmin Bodrum Resort, роскошный пятизвездочный курорт, уютно расположившийся в живописной бухте Эгейского моря в районе Бодрума.Yasmin Bodrum Resort — это отдых без компромиссов, где пространство, стиль и забота о госте сливаются в по-настоящему безмятежный опыт. Один из самых масштабных курортов региона, он раскинулся на впечатляющих 108 000 квадратных меров и предлагает своим гостям редкое чувство простора и уединения у самой кромки Эгейского моря. Здесь — самая протяженная частная береговая линия на побережье и никаких привычных браслетов: концепция Ultra All Inclusive реализована тонко, с вниманием к деталям, а не формальностям. 464 номера, полностью обновленные в 2024 году, оформлены в духе современного минимализма и украшены уникальными арт-работами — ни одна комната не повторяет другую. Из окон открываются живописные виды на морскую гладь и греческие острова Кос и Родос. Гостей ждут гастрономические впечатления в пяти ресторанах, три бассейна — от активного до релакс-зоны, аквапарк, мини-клуб для детей, вечерние шоу с живыми выступлениями, а также спа-комплекс с хаммамом и 18 массажными кабинетами. Yasmin Bodrum — курорт, который выбирают неслучайно. Сюда возвращаются — год за годом.Хотя достоинства этого отеля бесспорны, сам Артур, по его признанию, не сразу поверил в свою победу. «Когда мне сказали, что я номинирован на «Отельера года», я подумал: «Да ну, это какой-то розыгрыш!». Но нет — все по-настоящему, - рассказал Артур о своих эмоциях. - Спасибо всем, кто верил в Yasmin Bodrum Resort, кто поддерживал, кто давал шанс идти вперед, кто продавал, кто говорил: «Вы справитесь!». Благодаря вам мой отель — один из самых продаваемых не только в Бодруме, но и во всей Турции. Эта награда - как мощный аккорд: звучит громко, бьет в сердце и дает заряд делать еще круче. Мы не сбавим темп. Только вверх, только лучше».