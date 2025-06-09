В Москве в исторических стенах гранд-отеля «Метрополь» состоялась торжественная церемония вручения первой международной премии Fashion Destination Awards 2025

В Москве в исторических стенах гранд-отеля «Метрополь» состоялась торжественная церемония вручения первой международной премии Fashion Destination Awards 2025. Это значимое событие в области люксового туризма объединило ведущих профессионалов индустрии, бизнесменов, звездных гостей, а также представителей глянцевых изданий и телеканалов.На мероприятии были замечены Любовь Успенская, Андрей Малахов, Илоанга Ершова, Дмитрий Портнягин, Зара, Seville, Катя Лель, Олег Пилягян, Кермен Щварцман, Елена Махрова, Сергей Мытенков, Кристина Татоева, Джан Авджи, Андрей Шалахов, Россана Подлесецкий. Мария Ост, Антон Гормах и другие.Телеведущие тревел-шоу «ПОЕХАЛИ!» на Первом канале Мария Осадник и Евгений Покровский встречали гостей и объявляли победителей, а Seville, Любовь Успенская, Катя Лель, Зара, Эдмонт и Эдита Григорян, Istokiya, Dj Максим Жуковский, Dj Кристина Voguediary поддержали церемонию своими выступлениями.В ходе церемонии были названы лауреаты в 45 номинациях среди лучших российских и международных отелей, курортов и актуальных туристических направлений. Тогда заслуженные награды получили влиятельные персоны, которые внесли значительный вклад в развитие сферы туризма.В очередной раз высокой наградой был отмечен Тариел Гажиенко. Пресса уже давно окрестила его «лучшим турагентом России» - за глубокое знание сферы туризма, авторитет среди профессионалов и просто любителей путешествий. И вот Тариел снова подтвердил свое звание и получил премию как «Самый известный турагент в РФ».Напомним, Гажиенко начал свою карьеру в туризме всего-то около 15 лет назад, однако за это время смог построить настоящую туримперию - его компания GiTravel представлена не только в России, но и за рубежом. Также он активно ведет соцсети и по праву считается гуру в сфере путешествий.