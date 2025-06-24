Народные приметы о деньгах бережно передают из поколения в поколение

Народные приметы о деньгах бережно передают из поколения в поколение. Считают, что если их придерживаться, то можно увеличить доход и сохранить стабильность.Берите деньги левой рукой, а отдавайте правойЭто одна из самых популярных примет, связанных с финансовым благополучием. Чтобы деньги всегда водились, принимать их нужно левой рукой. Левую руку связывают с сердцем, а значит, она символизирует искреннюю благодарность. Взять деньги левой рукой — это знак того, что вы принимаете средства с уважением и от души. Это привлекает положительную энергию и способствует финансовым поступлениям.Левая ладошка чешетсяКогда чешется левая ладонь, мы сразу вспоминаем народную примету, предвещающую пополнение кошелька. Говорят, что чем сильнее зудит ладонь, тем больше денег можно ожидать. Если вы недавно давали кому-то в долг, эта примета предсказывает, что деньги скоро вернутся.Не давайте деньги в долг после закатаСчитается, что если дать деньги в долг в вечернее время, можно потерять не только средства, но и удачу. Лучше отложить это дело на светлое время суток.Храните деньги в красном кошелькеВ народных приметах красный цвет ассоциируется с удачей и богатством. Используя кошелёк красного цвета, вы «приглашаете» финансы в свою жизнь.Самый известный способ привлечь в дом богатство — повесить на люстру красные трусыНо мало взять стремянку и аккуратно закрепить трусы на люстре. Важен обряд. Во-первых, бельё должно быть ношеное, во-вторых, трусы надо умудриться закинуть на люстру ногой.Деньги под скатертьПод скатерть за обеденным столом всегда следует класть небольшую сумму денег или хотя бы несколько купюр. Этот обычай существует уже много веков, и он помогает сохранить и приумножить ваши средства. Люди, которые хранят деньги под скатертью, всегда накрывают его сполна, а в их доме царит процветание.