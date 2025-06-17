В 2025 году отмечается 100-летний юбилей великой балерины Майи Плисецкой, чье имя навсегда вписано в историю мирового балета

В 2025 году отмечается 100-летний юбилей великой балерины Майи Плисецкой, чье имя навсегда вписано в историю мирового балета. Плисецкая была не просто танцовщицей – она стала символом эпохи, воплощением грации, силы и безграничного таланта. Одной из самых ярких и запоминающихся ролей балерины, безусловно, была Кармен, ставшая ее визитной карточкой. Неповторимое исполнение, новаторская интерпретация образа и бунтарский дух сделали выступление Плисецкой в «Кармен» незабываемым, вдохновив не одно поколение артистов.В память о легендарной балерине Театр классического балета «Moscow State Ballet» под руководством Людмилы Титовой представит 3 июля в Театре Российской Армии балет «Кармен» — захватывающую историю о любви, ревности и стремлении к свободе, рассказанную языком танца. Яркие костюмы, живая музыка Жоржа Бизе и виртуозное мастерство артистов перенесут зрителей в знойную Испанию, где разворачивается трагическая судьба цыганки Кармен и солдата Хозе. Каждое движение, каждый взгляд на сцене будет наполнен глубоким смыслом, заставляя зрителей сопереживать героям и размышлять о вечных ценностях.Главную партию в балете «Кармен» на сцене Театра Российской Армии исполнит Анна Тихомирова, признанная одной из самых ярких и талантливых балерин современности, которую многие считают преемницей самой Майи Плисецкой. Сама Анна неоднократно признавалась, что именно Плисецкая является для нее источником вдохновения и стимулом для новых творческих свершений.Примечательно, что именно с Кармен и начался, собственно, путь Тихомировой в мир балета. Как вспоминает ее мама, Аня для поступления в хореографическое училище как раз подготовила номер «Кармен». «И Софья Головкина, ректор Московской академии хореографии, была от нее в восторге».В рамках праздника танца, организованного Театром классического балета «Moscow State Ballet», 2 июля также состоится концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этот вечер на сцену выйдут выпускники Академии хореографии Большого театра 2005 года, отмечающие 20-летие своего выпуска. Зрителям будет представлен балет «Жизель», погружающий в мир сильных эмоций — от любви и нежности до предательства и прощения.Перед началом каждого спектакля 2 и 3 июля зрителей поприветствуют VIP-персоны, а также будет показана хроника, посвященная памяти великих артистов, которые поддерживали боевой дух народа в годы войны и прославляли русскую культуру. В фойе театра будет организована выставка, подготовленная совместно с академиками Российской академии художеств (РАХ), посвященная памяти Победы, что станет символичным выражением важности искусства в сохранении исторической памяти. Спектакли пройдут при поддержке Министерства культуры РФ, Российской академии художеств, Фонда «Русское наследие» и Департамента культуры Министерства обороны РФ.