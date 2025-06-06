2025-й – юбилейный год для Майи Плисецкой, ей исполнилось бы 90 лет. Она оставила яркий след в мире балета и навсегда осталась в сердцах поклонников классического искусства

2025-й – юбилейный год для Майи Плисецкой, ей исполнилось бы 90 лет. Она оставила яркий след в мире балета и навсегда осталась в сердцах поклонников классического искусства. Плисецкая была не просто выдающейся танцовщицей, она стала настоящей иконой балетного искусства, олицетворением грации, силы и таланта. Одна из самых ярких ее ролей — это, безусловно, Кармен, которая стала визитной карточкой балерины. Яркое исполнение, уникальная интерпретация образа и мятежный дух этой цыганки сделали ее выступление незабываемым и вдохновили множество поколений артистов.В память о великой балерине в Театре Российской Армии пройдет концерт, который организует Театр классического балета «Moscow State Ballet» под художественным руководством Людмилы Титовой. Конечно же, будет исполнен балет «Кармен» — завораживающая история о любви, ревности и стремлении к свободе, рассказанная через язык танца. Красочные костюмы, живая музыка Жоржа Бизе и виртуозное исполнение артистов перенесут зрителей в жаркую Испанию, где разворачивается трагическая судьба цыганки Кармен и солдата Хозе. Каждый жест и взгляд на сцене пронизаны глубоким смыслом, заставляя зрителя сопереживать героям и задумываться о вечных ценностях.Главную партию исполнит Анна Тихомирова, которую считают одной из самых ярких балерин современности и в каком-то смысле преемницей великой Майи Плисецкой. Да и сама Анна не раз говорила, что именно Плисецкая была для нее тем человеком, который вдохновляет на новые свершения. Так что у поклонников балета есть возможность увидеть новое прочтение «Кармен» - уже с великолепной Анной Тихомировой в главной партии.Также в рамках праздника балета, который устраивает Театр классического балета «Moscow State Ballet» под художественным руководством Людмилы Титовой, 2 июля пройдет концерт в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На сцене выступят выпускники Академии хореографии Большого театра 2005 года, которые отмечают 20-летие своего выпуска. В этот вечер будет исполнен балет «Жизель», который погружает зрителей в мир череды эмоций — от любви до предательства и прощения.Перед началом каждого спектакля 2 и 3 июля с приветственными словами выступят приглашенные VIP-персоны, также запланирован показ небольшой хроники, посвященной памяти великих артистов, которые поддерживали боевой дух народа в годы войны и прославляли культуру страны. В холле театра будет организована выставка, подготовленная с академиками РАХ о памяти Победы, что станет символичным выражением значимости искусства в сохранении исторической памяти.