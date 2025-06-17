15 июня на ВДНХ прошел Всероссийский Фестиваль русского гостеприимства «САМОВАРФЕСТ»

15 июня на ВДНХ прошел Всероссийский Фестиваль русского гостеприимства «САМОВАРФЕСТ». На фестивале приняли участие как звезды, так и молодые, но уже популярные музыкальные блогеры. Одной из них стала Арина Кузнецова, выпускница Академии РАМ им. Гнесиных, активно продвигающая русскую культуру как в России, так и за пределами страны. Ее видеоролики с исполнением русских народных песен в компании иностранных гостей собрали миллионы просмотров. Фестиваль «САМОВАРФЕСТ» порадовал посетителей насыщенной культурной программой, отражающей лучшие традиции русского гостеприимства.В течение 12 часов более 1000 артистов из 160 национальностей представили и традиционную этническую музыку, и современные музыкальные тренды. Уникальной стала программа «Моя Великая Россия», подготовленная вокально-хореографическим ансамблем «Русы», в которой с любовью отражалась преемственность поколений и патриотизм.В этом году в честь Года Защитника Отечества и 80-летия Великой Победы на фестивале прозвучали стихи поэта-блогера Дмитрия Кравченко, а также любимые песни военных лет.Вечерняя программа, подготовленная специально для «САМОВАРФЕСТА» радиостанцией «Русский Хит», прошла с участием популярных исполнителей. На сцену вышли Слава, Анна Семенович и Иракли, а также артисты радио «Восток FM».Ну и какое же гостеприимство без сладостей? За эту часть программы отвечала знаменитая кондитерская фабрика «Dy’ Nastie», которая предоставила подарки гостям фестиваля. У фабрики за спиной – тоже многовековая история. Для этого стоит отправиться в путешествие в XVII век, когда барон Де Нестье из Бельгии начал создавать уникальные рецепты, ставшие основой семейной традиции. Каждое новое поколение мастеров добавляет в эти рецепты свои инновации и смелые сочетания вкусов.Сегодня «Dy’ Nastie» продолжает радовать поклонников, используя только качественные ингредиенты и сохраняя лучшие традиции. Гостям фестиваля вручали изысканные подарочные коробки с шоколадными деликатесами, которые стали настоящим украшением мероприятия. Даже самые строгие сторонники здорового питания не смогли устоять перед соблазном попробовать эти лакомства, ведь настоящий шоколад способен покорить любое сердце!